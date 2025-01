¿Will Smith en Matrix? Fanáticos especulan con la presencia del actor en la famosa saga

08 en. 2025 - 19:15 hrs.

Los fanáticos de la saga de la película Matrix han puesto los ojos en el reconocido actor Will Smith, donde se especuló con una posible aparición del intérprete en el reinicio del filme.

Esto ocurrió luego de que el actor compartiera en su Instagram un posteo que hizo volar la imaginación de todo fanático de la película, dejando más dudas que respuestas.

El actor recordó en la publicación cómo rechazó el papel principal de Neo en 1997. El rol, finalmente, se lo terminó quedando Keanu Reeves. En el post, al más puro estilo de Matrix, Smith incluyó un mensaje intrigante: “Despierta, Will… Matrix te tiene…". Esas simples palabras generaron un sinfín de preguntas entre los cibernautas y fanáticos.

Con justa razón, las palabras del actor llevaron a muchos a imaginar un encuentro en las pantallas entre Smith y Reeves. Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto y al actor sostuvieron que no estaría involucrado en el trabajo de Drew Goddard.

Will Smith estuvo cerca de aparecer en Matrix

Las hermanas Wachowski le ofrecieron a Will Smith el papel de Neo, protagonista de Matrix, en 1997. En ese entonces, las directoras eran poco conocidas y su propuesta no logró atraer a Smith, quien optó por protagonizar la comedia de acción Wild Wild West.

Hace algunos años, por medio de un video de YouTube, Smith explicó los motivos: “Ellas habían hecho solo una película, creo que se llamaba Bound. Cuando presentaron The Matrix, la idea me pareció demasiado abstracta. No entendí su visión”.

Junto a eso, en el video detalló que el casting de la película habría cambiado rotundamente con su presencia: “Yo habría sido Neo, pero Morpheus no habría sido interpretado por Laurence Fishburne. En su lugar, habían considerado a Val Kilmer”.

¿Qué se sabe del reinicio de Matrix?

El reinicio de Matrix fue anunciado por Warner Bros en abril de 2024. La dirección estará a cargo de Goddard, quien además será guionista en el mismo trabajo, siendo el primer Matrix que no estará a cargo de las hermanas Wachowski. De todas formas, Lana Wachowski dirá presente como productora ejecutiva.

Este nuevo filme tendría el principal objetivo de hacer más grande el legado y la historia de Matrix que se comenzó a escribir hace más de 25 años. Para eso, se abogó por mantener elementos que definieron a la original, pero también pretende ofrecer una nueva perspectiva al mundo de Matrix.

Todo sobre Famosos