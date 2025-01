Natalia Rodríguez recciona a burlas de Faloon Larraguibel sobre doloroso episodio de su vida: "No me sorprende de ella"

09 en. 2025 - 16:10 hrs.

Una fuerte polémica se desató tras las recientes declaraciones de Faloon Larriguibel. La modelo se burló del recordado accidente que sufrió Natalia "Arenita" Rodríguez en 2009, cuando cayó desde el tercer piso de su departamento en Providencia.

En su paso por un reality, Faloon, Botota Fox y otros integrantes del programa hicieron crueles comentarios sobre el complejo momento de salud mental que atravesó la exchica "Yingo" en aquel entonces.

Natalia Rodríguez reacciona a burlas de Faloon Larraguibel

Natalia, quien lleva tiempo radicada en Dinamarca junto a su familia, intentó evitar el tema, pero sus seguidores fueron insistentes en redes sociales, así que decidió romper el silencio lanzando duros dardos contra Faloon.

Mediante la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la recordada "Arenita" alzó la voz: "Pucha, no iba a referirme a esto, pero ya que es la pregunta que más se repite, la verdad es que no me sorprende para nada de ella, se burló antes y sigue haciéndolo más de 15 años después, como una niña de 13 años".



En la misma línea, arremetió contra Botota: "En cuanto al machuno de turno que cree que por vestirse de mujer puede insultar y burlarse de medio mundo, pff... Sin comentarios, por algo hasta su comunidad lo tiene funado".

"Los demás no sé quiénes son, no me interesan, ellos me conocen, yo no a ellos. Entre tóxicos se llevan bien", continuó.

Posteriormente, la otrora "reina de las pokemonas" destacó que "no me meto en la vida de nadie, solo vivo la mía, pero si me sacan al baile de la nada y más para tratar de humillarme, obvio que me defenderé, siempre lo hice y siempre lo haré. Dejaría de ser yo si dejara de defenderme".

