Pamela Díaz reafirmó su enemistad con Gala Caldirola: "Me gusta la gente leal, que te pueda mirar a la cara"

La cercanía que había entre Pamela Díaz y Gala Caldirola se acabó y parece no haber vuelta atrás. En 2024, ambas compartieron en un reality show, pero la española comenzó a acercarse a Oriana Marzoli, una de las grandes enemigas de "La Fiera".

En septiembre pasado, Díaz le envió un potente recado a la modelo: "Yo trabajo en este canal y sé que estuviste hoy día con Facu, con Oriana y con la gente... Trata de no pelarme, amiga, porque yo tengo oídos por todos lados".

Pamela Díaz reafirmó su enemistad con Gala Caldirola

Si bien han pasado meses, la panelista dejó ver nuevamente que la enemistad continúa. Todo ocurrió luego de que Faloon Larraguibel fuese invitada al programa que anima la modelo, donde habló sobre su romance con Raimundo Cerda.

En ese contexto, Pamela hizo una broma sobre la situación amorosa de Faloon, preguntándole si ya había salido a comer con Rai y Gala. Cabe recordar que la expareja de Mauricio Isla también tuvo un acercamiento amoroso con el influencer.

"¿Es verdad que se juntan con Gala, han ido a comer los tres?", lanzó Pamela en tono irónico. Faloon, quien se tomó con humor la pregunta, le devolvió otra de vuelta: "¿Tú también te juntas con Gala o ya no hablas?", replicó.

Díaz contó que ya no tiene contacto con la europea y, además, aprovechó de enviarle un directo mensaje. "A mí me gusta la gente leal, me gusta la gente de verdad, que te puede mirar a la cara sin bajarte la mirada", lanzó.

