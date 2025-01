"Estoy devastada": La sensible pérdida que enluta a Meghan Markle

08 en. 2025 - 19:45 hrs.

Durante el pasado martes, Meghan Markle, comunicó por medio de su Instagram la triste noticia de que su perrito beagle llamado Guy, murió.

El perro fue rescatado por la esposa del príncipe Harry en el año 2015 de un refugio y se transformó rápidamente en uno de sus más fieles compañeros.

El emotivo mensaje de Meghan

"Estoy tan devastada por su pérdida (...) Él estuvo conmigo en Suits, cuando me comprometí (y luego me casé), cuando me convertí en mamá... estuvo conmigo en todo: la tranquilidad, el caos, la calma, la comodidad", explicó en su cuenta de Instagram recientemente estrenada.

La mujer, que este mes estrena su serie "Con amor, Meghan", compartió la noticia de la pérdida, pues muchos seguramente verán al amigo peludo en el nuevo programa.

"He llorado demasiadas lágrimas para contarlas: el tipo de lágrimas que te hacen meterte en la ducha con la absurda esperanza de que el agua corriendo en tu cara de alguna manera te haga no sentirlas o fingir que no están allí. Pero lo son. Y eso también está bien. Gracias por tantos años de amor incondicional, mi dulce Guy. Llenaste mi vida de una manera que nunca sabrás", agregó.

