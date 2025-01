Recordada modelo fue vista escarbando en la basura en Estados Unidos: Lleva 9 años en situación de calle

08 en. 2025 - 16:15 hrs.

Loni Willison fue una de las modelos más reconocidas durante la década del 2000, llegando a trabajar para grandes marcas de lencería.

En el lado sentimental, fue pareja del actor Jeremy Jackson, recordado por su papel en "Baywatch". Sin embargo, tras dos años de casados, ambos se separaron en 2014. De hecho, ella lo acusó de agredirla físicamente.

Muy alejada del mundo de las pasarelas y del espectáculo, Loni Willison intentó trabajar como secretaria y asistente en un hospital, pero no logró mantener el empleo. En 2016 debió dejar el departamento que arrendaba, quedando en situación de calle.

Loni Willison fue captada escarbando en la basura

Daily Mail captó a la exmodelo sacando cosas de un contenedor de basura en Los Angeles, Estados Unidos, durante el día de Año Nuevo.

Según el medio citado, la mujer sacó de entre los desperdicios un árbol de Navidad y otros artículos. Sobre su vestimenta, fue captada llevando un vestido floral, una gorra de béisbol y botas de leopardo.

En una entrevista en 2021, la exmodelo aseguró que sobrevivía por sus propios medios y señaló que prefería "no bañarse muy seguido (...) Me roban y me quitan mis cosas, porque en la calle la gente hace lo que sea para sobrevivir. Si ven algo que tienes que les pueda ayudar, simplemente lo toman".

Luego, sinceró que "aquí solo sobrevive el más fuerte y mi táctica es ensuciarme más para que nadie me ataque. Cuanto más sucia, mejor para mí. Y claro, también huelo mal, porque necesito defenderme. Por eso también me corté el pelo".

En esa conversación, la exmodelo señaló que, a pesar de estar viviendo en esas condiciones, no tenía grandes problemas, pero sí que quería salir de la calle. "Tengo todo lo que necesito ahora mismo: comida y un lugar donde reposar. Hay gente que me da dinero aquí y allá y hay comida en los contenedores cerca de las tiendas", concluyó.

