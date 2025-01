Marcela Vacarezza respondió a usuaria por el temor de que sus padres fallezcan mientras está en Miami

08 en. 2025 - 12:45 hrs.

Marcela Vacarezza pasó las fiestas de fin de año en Chile de vacaciones, donde disfrutó junto a Rafael Araneda, sus hijos y sus padres en suelo nacional. Sin embargo, las celebraciones culminaron y tocó volver a la rutina.

Como Araneda acompañará a Karen Doggenweiler en la animación del Festival de Viña del Mar, la primera parte de 2025 se destinará a los preparativos del gran evento musical de Latinoamérica.

Por lo tanto, Navidad y Año Nuevo eran las últimas instancias para que Marcela disfrutase junto a él y sus padres en territorio chileno. Una vez que las festividades concluyeron, una de las familias más famosas de Chile regresó a Miami, Estados Unidos, donde llevan instalados varios años.

El temor de Marcela Vacarezza por sus padres

Fue a través de una publicación en Instagram donde, la psicóloga de profesión, dedicó una imagen y un lindo mensaje a sus papás, quienes se quedan en Chile.

"Despidiéndome de mis viejitos queridos!! Nos veremos pronto. Los amo mucho", escribió Vacarezza en la descripción que acompaña la imagen de ella con sus progenitores.

Volver a Estados Unidos y dejarlos en nuestro país no le resulta fácil a la expanelista de farándula. Así quedó demostrado cuando le respondió a una usuaria sobre el temor de que les pase algo mientras está lejos.

Específicamente, una seguidora le escribió: "Somos privilegiadas de tener a nuestros padres. Yo a mis 67 años soy bendecida de tenerlos, pero no sé cómo se puede vivir lejos de ellos. A mí me cuesta mucho viajar, aunque sea por unas semanas. Me da temor que les pase algo y yo no pueda despedirlos".

La respuesta de Marcela fue "se siente lo mismo", adjuntando un emoji de una cara con una lágrima y haciendo alusión al miedo de que sus padres partan de este mundo y ella no esté cerca para darles el último adiós.

