Angélica Sepúlveda detalla su relación a larga distancia con galán turco: "Él está lejos y puede hacer lo que quiera"

En julio de 2024, la exchica reality Angélica Sepúlveda sorprendió al mundo del espectáculo tras confirmar el término de su relación con el galán turco, Gürsel Saglam, con quien llevaba una relación de más de cinco años.

Sin embargo, en un capítulo especial del canal TV+, la "Fierecilla de Yungay" señaló que aún se encuentra en pareja con él. Eso sí, con condiciones especiales.

"No siento esa culpa de estar engañando"

Para empezar, Angélica recalcó que su vínculo "es una relación que se basa en la confianza y en la libertad". Después, precisó que cuando su pareja viaja a su país de origen, "no es que terminemos, yo lo digo así para que él se vaya libre y yo también quede libre acá".

Reconoció que ella no es "una persona infiel". No obstante, debido a que pueden pasar muchos meses sin verse tras estar en continentes diferentes, admitió que con el turco optaron por tener más libertad cuando no están juntos.

En esa línea, la influencer indicó que "si en ese tiempo aparece alguien que me mueve las hormonas, yo estoy libre. Él está lejos y puede hacer lo que quiera y hasta que no sienta que yo soy la mujer más importante, él me lo va a decir".

Angélica valoró el acuerdo que tiene con su pareja, argumentando que "así, yo no me siento una mujer infiel y no siento esa culpa de estar engañando".

Por último, y entre risas, detalló que "cuando él regresa, él no me pregunta nada y yo no le preguntó nada a él".

