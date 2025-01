"¡Qué mentira!": La acusación que le hizo Benjamín Araneda a su hermana Florencia tras reto viral de TikTok

02 en. 2025 - 18:10 hrs.

En TikTok se hizo viral una tendencia denominada "escuchamos, pero no juzgamos", relacionada con que dos personas se graban y expresan su opinión sobre el otro, sin temor a ser enjuiciados.

Los hijos de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, Florencia y Benjamín, decidieron sumarse al reto y grabar el diálogo que tuvieron.

La inédita confesión de "Benji"

"A veces, cuando 'Benji' va a mi pieza y me dice 'Florencia', yo me hago la dormida, porque no tengo ganas de jugar", partió relatando la influencer.

Por su parte, Benjamín partió reconociendo que "la Florencia también me molesta mucho cuando estoy jugando Ipad".

Siguiendo con las confesiones, "Flo" reconoció que "a veces, cuando 'Benji' tiene ganas de ir a un lugar, le prometo que lo voy a llevar otro día y nunca lo llevo, pero hay veces que sí lo llevo".

Más adelante, el menor del clan Araneda Vacarezza sorprendió con una inédita confesión, al señalar que su hermana "siempre me dice qué hacer". Por su parte, la aludida tomó la palabra y le dijo a su familiar: "Yo nunca te digo qué hacer, ¡qué mentira!".

Algunos de los comentarios que realizaron las personas que interactuaron con el video fueron: "Igualito a Rafael Araneda", "qué tierno, encuentro que se parece mucho al Rafa" y "qué ternura el 'Benji'", entre otros.

