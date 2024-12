Daniela Aránguiz respalda a Carla Ballero y se va en picada contra Daniella Campos: "Eres irresponsable, mentirosa y cahuinera"

31 dic. 2024 - 11:50 hrs.

Daniella Campos y Carla Ballero, dos de las figuras más emblemáticas de la farándula chilena, están en el centro de una intensa disputa. La exMiss Mundo Chile sorprendió al revelar que su antigua amiga le habría robado el dinero de la venta de unas joyas hace más de dos décadas.

Ahora el conflicto sumó una tercera involucrada, Daniela Aránguiz, quien alzó la voz en defensa de Carla y arremetió contra su tocaya. "No creo que le haya robado ninguna joya", aseveró en el programa "Sígueme".

"La única joya que le vemos todo el mundo hace 20 años es el collar Bulgari de oro, que lo usa para todo y no se lo saca para nada. De joyas no creo, porque ese se lo regaló Iván Zamorano", continuó la panelista, quien también forma parte de Only Fama.

Daniela Aránguiz respalda a Ballero y se va en picada contra Campos

Asimismo, la exchica "Mekano", que ya ha tenido problemas en el pasado con Campos, afirmó que "yo creo que el auto es tuyo, Carla, y tú ves primero a quién llevas. Dijiste que ella había sido agresiva contigo, te creo, Carla, porque a mí me pasó lo mismo".

Acto seguido, recordó la gran pelea que tuvieron meses atrás, cuando compartían pantalla: "En el momento no quise hablar cuando ella me trató de agresiva a mí, pero están todos mis compañeros de panel de testigo, que ella estaba en el asiento de adelante y se me paró y se acercó para venir a pegarme".

"Me tuve que levantar y tuvimos que parar el programa. Tuvo que bajar el director y están todos de testigo. De que es una agresiva, es una agresiva. Ella se dedica a hablar de mí. Y créeme Daniella, que si yo quisiera responderte... no brillas solas, por algo te echaron de aquí", remarcó la opinóloga de "Only Fama".

Aránguiz no se guardó nada y continuó su descargo contra la periodista: "Eres una persona irresponsable, mentirosa, histérica, cahuinera y millones de otras cosas. Me he tenido que aguantar miles de cosas de ella, que prefiero no decir, porque hay gente que no quiero involucrar en esto".

