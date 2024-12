Con "Gata Only" en el número uno: Rolling Stone elige dos canciones chilenas entre las mejores del 2024

30 dic. 2024 - 21:55 hrs.

Con más de 1.3 billones de reproducciones en Spotify y otros 515 millones de visitas en Youtube, "Gata Only" se catapultó como el mayor éxito comercial de la música chilena en la historia del streaming. No obstante, la popularidad del tema compuesto por FloyyMenor y Cris MJ no es su único mérito.

Ahora, la prestigiosa revista nortemericana Rolling Stone nombró a la canción como el mejor lanzamiento musical en español del 2024, dentro de un listado que comprende 25 composiciones.

"El éxito de reggaetón low-fi de FloyyMenor y Cris MJ ha estado en todas partes este verano. La canción encontró audiencia en TikTok primero y luego comenzó a subir en las listas a principios de año", relata el medio especializado.





El artículo ahonda en que "parte de su atractivo radica en sus estrellas: FloyyMenor era un artista chileno misterioso y difícil de precisar cuyo rostro e identidad habían estado ocultos en internet antes de que se uniera a su compatriota chileno y estrella en ascenso Cris MJ. Ahora que la canción ha explotado, ha pasado los últimos meses sonando en autos y clubes oscuros en todo el mundo".





Sin embargo, Cris MJ y FloyyMenor no son los únicos chilenos en ser destacados por Rolling Stone. El artista pop criollo, Alex Anwandter, aparece en el puesto número 15 del ranking con su canción "Gaucho".

"El príncipe chileno del pop le canta a su jinete y musa sobre una base musical inspirada en la escena ochentera del disco y house, yuxtaponiendo la imagen del hombre que ama con la brillante y eléctrica melodía de la canción", reseña la revista.

Todo sobre Famosos chilenos