Miguelito se refiere a su ausencia en nueva versión de El Muro: "Me duele en el alma"

Uno de los programas más recordados de Mega es "Morandé con Compañía", espacio de entretención que fue liderado por Kike Morandé y del cual nació un segmento de humor llamado "El Muro".

Cabe recordar que algunos integrantes de dicho segmento se presentaron en la pasada Teletón 2024. Meses después, se confirmó que "El Muro" será transmitido en otro canal de televisión con parte de su emblemático elenco.

Las razones de la ausencia de Miguelito en nueva versión de "El Muro"

El comediante peruano Hans Malpartida, conocido como "Miguelito", será uno de los grandes ausentes para la nueva edición del espacio de humor.

En conversación con el programa "Podría ser Otra Cosa", de Radio Bio-Bio, señaló que sí tenía ganas formar parte de la nueva versión de "El Muro", pero que aquello no se pudo por temas laborales.

"No voy a estar en El Muro. Me duele en el alma también, me hubiera encantado estar", enfatizó el humorista, para después mencionar que su ausencia se debió a que se encuentra trabajando en el Cirque du Soleil.

"Ellos querían, si es que estuviera, que estuviera toda la temporada", indicó Miguelito

Por otro lado, el humorista también aprovechó de mandarle un mensaje a Kike Morandé, afirmando que "me dio la oportunidad de trabajar 15 años con él en un programa tan exitoso".

Por último, y sobre esta nueva faceta del humorista en el Cirque du Soleil, donde uno de sus personajes se llama "Cosmotilo, Kurios", el humorista sostuvo que "los sueños se cumplen. Estoy contento, mis más cercanos que me conocen sabían que uno de mis sueños profesionales y personales era trabajar en el Cique du Soleil".

