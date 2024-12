Phil Collins se sincera sobre los problemas de salud que le impiden tocar música: "Ya he agotado todas mis millas"

24 dic. 2024 - 20:15 hrs.

En marzo de 2022, el icónico cantante y baterista británico, Phil Collins, anunció su retiro de los escenarios para dedicar más tiempo a su familia. Sin embargo, esta decisión también estuvo marcada por los problemas de salud que lo aquejan.

En el documental recientemente estrenado, "Phil Collins: Drummer First", el exintegrante de la banda Genesis hizo un repaso de su exitosa carrera y se sinceró sobre su condición, que actualmente lo mantiene alejado de una de sus grandes pasiones.

Phil Collins se sincera sobre los problemas de salud que le impiden tocar música

El intérprete de "Another Day In Paradise" manifestó que a pesar de ser reconocido por su voz, su identidad siempre estuvo ligada a la batería, instrumento que aprendió a tocar a los cinco años.

Desafortunadamente, Collins, de actuales 73 años, perdió capacidad de tocar la batería como solía hacerlo. Esto se debe a una lesión en la columna vertebral que le causó daño nervioso severo, junto con su diagnóstico de síndrome del pie caído.

"Mis manos aún no pueden funcionar con normalidad, lo que hace imposible que toque la batería o el piano (...) Todavía lo estoy asimilando un poco... He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock", expresó.

El artista afirmó que "si no puedo hacer lo que hacía tan bien, prefiero relajarme y no hacer nada. Si un día me despierto y puedo sostener un par de palillos, lo intentaré, pero siento que ya he agotado todas mis millas aéreas".

