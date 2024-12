"Llegó la persona ideal para mí": Asi nació el romance entre Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos

20 dic. 2024 - 17:10 hrs.

El miércoles, la influencer Sabrina Sosa compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se le ve junto al futbolista chileno Joaquín Montecinos.

La fotografía generó rumores de una posible relación entre ambos, a lo que la propia trasandina confirmó su pololeo con el jugador.

"Nunca imaginé cómo se daría la historia"

En una entrevista con LUN, la argentina entregó detalles de la relación con el deportista, donde partió señalando que "él me pidió pololeo. El 'cómo fue' lo guardo para nosotros. Pero, en todo caso, pienso que la mujer también puede hacerlo, no me hubiera molestado para nada dar ese paso yo".

La conductora de televisión señaló que con el futbolista se conocen desde hace varios años, por lo que retomaron el contacto, hecho que fue crucial para que naciera el amor entre ambos.

Sobre su nuevo presente, Sosa reconoció que "la verdad es que estoy muy feliz, llegó la persona ideal para mí y lo más loco de la historia es que éramos amigos hace un par de años. Y nunca imaginé cómo se daría la historia".

Por último, la argentina dio a conocer las cosas que la enamoraron de Montecinos, señalando que "me cuida, me protege, me da mucha confianza, es cariñoso, maduro, decidido, está atento a todo. Él tiene unos años menos que yo (29) y yo 35, pero es muy resuelto y hay algo que me encanta: Cuando voy a hacer algo, él ya lo hizo por mí y eso demuestra su madurez, que es una persona con quien uno puede contar".

Todo sobre Famosos chilenos