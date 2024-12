Muere Steve Lewinson, bajista de Simply Red: En marzo se presentarán en Chile

18 dic. 2024 - 11:52 hrs.

Mediante sus redes sociales, la banda británica Simply Red dio a conocer el fallecimiento de su bajista, Steve Lewinson. Una noticia que ha caído como un balde de agua fría a todos sus fans, incluyendo a Chile, país que tienen contemplado visitar dentro de los próximos meses.

El fallecido bajista formó parte de la banda Simply Red entre los años 1995 al 1998. Luego, regresó en el 2003, manteniéndose hasta el 2010, volviendo por una última vez en 2015, y estuvo en ese rol hasta su deceso.

El deceso de Steve Lewinson

En Instagram, la banda publicó una imagen en donde aparece Steve tocando el bajo en uno de los conciertos de la banda, luciendo una camisa negra, un pantalón de mezclilla, una enorme sonrisa en su rostro y su característico pelo con rastas.

"Steve era un buen hombre. Un hombre amoroso, preocupado y considerado. Un profesional consumado y con quien era un placer trabajar. Mientras estamos absolutamente devastados por su pérdida, nos sentimos inmensamente orgullosos y agradecidos de haberlo conocido. Un gran hombre", escribieron en la descripción.

En los comentarios, las condolencias de parte de sus fans no se hicieron esperar. "Qué triste noticia", "Steve siempre estará en mi corazón", "descansa en paz", "profundas condolencias a su familia, no puedo imaginar como está su familia", "no lo puedo creer, que gran pérdida", son algunos de los mensajes del posteo.

Steve Lewinson tuvo una prolífica carrera en el mundo de la música, colaborando con grandes artistas como Herbie Hancock, Annie Lennox, Massive Attack, Amy Winehouse, Ricky Martin, George Michael, Sade, Kylie Minogue, Anita Baker, entre otros.

