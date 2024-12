¡System Of A Down regresa a Chile!: ¿Cuándo comienza la preventa y venta de entradas?

16 dic. 2024 - 14:59 hrs.

¡Se confirmaron los rumores! A casi una década después de su último show en Chile, la icónica banda armenia-estadounidense System Of A Down regresará a nuestro país en 2025 como parte de su gira titulada "Wake Up!".

Santiago será una de las siete ciudades sudamericanas que el cuartero visitará. En concreto, el próximo 30 de abril, luego de su paso por Colombia y Perú, se presentarán en el Parque del Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa.

La agrupación es responsable de éxitos como "Hypnotize", "Question!", "Chop Suey", "Aerials" y "Toxicity", canciones que, desde finales de los 90 y a lo largo de la década de 2000, los consolidaron como una de las bandas más influyentes a nivel internacional.

¿Cuándo comienza la preventa y venta de entradas?

Las entradas podrán adquirirse desde el 17 de diciembre a través de Livetickets. Ese día, a las 10:00 horas, comienza la preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile y Preventa Artista.

Además, estará disponible el Vip Package que incluye diferentes beneficios para los fanáticos, como por ejemplo, un ticket para Cancha Frontal (A o B), ingreso anticipado y acceso anticipado al Merch.

La modalidad de venta general, en tanto, está programada para el jueves 19, a partir de las 12:00 horas. Los precios de los boletos van desde $63.000 (Galería) hasta los $218.000 (Platea A), incluyendo el cargo por servicio.

