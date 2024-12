Chilena revela cuánto gana al mes por vender fotos de sus pies: "Me han pedido fotos hasta del juanete"

15 dic. 2024 - 12:15 hrs.

Actualmente, algunos ciudadanos y rostros del espectáculo nacional se dedican a vender contenido para adultos en diferentes plataformas. Sin embargo, no todos se dedican a vender material explícito. Por ejemplo, Connie Möll es una chilena que vive en España y que ocupa el sitio web de OnlyFans para ofrecerle a sus seguidores un contenido muy particular: fotografías de sus pies.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, la también influencer, que tiene más de 276 mil seguidores en su cuenta de Instagram, contó que solo muestra sus pies desde el tobillo hacia abajo, sin que se vea su cara.

Möll señaló que su material es muy específico: los pies con majar, con espuma, en el barro, con distinto color de uñas. "Me han pedido hasta fotos del juanete", mencionó la creadora de contenido.

La millonaria cifra que gana Connie Möll por vender solo fotos de sus pies

La influencer recalcó que su éxito se debe a que "más allá de lo que tienen mis pies, yo creo que son los pies de Connie Möll, porque si yo no tuviera redes, no creo que alguien me lo hubiera pedido, entonces, yo creo que también son los pies de esta creadora de contenido".

La influencer contó que lleva un año y medio vendiendo este tipo de contenido, pero que no se ha tentado por ofrecer un material más explícito. "La verdad, yo creo que a lo más me podría llegar a tentar a mostrar mi cara con mis pies al mismo tiempo, como que eso es lo máximo", reconoció la joven.

Consultada por la cifra que gana por vender este tipo de fotos, Möll respondió: "Buena pregunta. Ponle que como un palito. No soy constante, yo trabajo en otras cosas, soy estilista canina, creadora de contenido y no me dedico full time a mostrar mis pies. Siento que podría explotarlo mucho más".

Por último, la influencer reconoció que recibe "piropos" por mostrar sus pies en la plataforma de OnlyFans. "La gente se me acerca y me dice, esos son los pies famosos. Cuando es mi gente más cercana, me saco los calcetines y les muestro los pies. Y me agarran para el tandeo".

