"Me muero de la pena": Mariana Loyola inició campaña para encontrar a su gato perdido

09 dic. 2024 - 15:22 hrs.

La actriz Mariana Loyola compartió durante la tarde de este domingo 8 de diciembre una sensible noticia: Su querido gato Mowli, quien la ha acompañado por más de un año, se extravió. Por lo mismo, inició una campaña para dar con su paradero.

A través de sus historias de Instagram, la actriz, que años atrás protagonizó la teleserie de Mega, "Si yo fuera rico", publicó una imagen en donde aparece Mowli, apoyado con sus patitas delanteras en el respaldo de un sofá gris, que hace juego con su pelaje, también grisáceo, con manchas blancas.

El gato perdido de Mariana Loyola

Bajo la foto, Mariana escribió, "mi guagua está perdida. Por favor, si lo ven por el sector Carlos Silva Vildósola en La Reina, me avisan, lo que sea". Luego, pasó a detallar la enorme preocupación que tiene debido al extravío de su minino.

"Estoy súper afligida. Nunca se había perdido. Nunca no durmió en la casa. Ayer (sábado 7 de diciembre) salió a las 5 pm y aún no vuelve. Se llama Mowily no tiene más de 1 año y medio. Me muero de la pena. Ayuda", redactó, junto a un emoji de una cara triste.

Gato perdido de Mariana Loyola

¿Cómo encontrar a un gato perdido?

La marca Purina recomienda, como primera medida para dar con el paradero de un gato perdido, que el amo informe inmediatamente a sus vecinos sobre lo ocurrido. Asimismo, pasear por todo el vecindario, con especial atención a arbustos y árboles. Los gatos indoor generalmente se esconden allí, ya que no tienen el hábito de salir.

Complementar medidas para encontrar a tu minino nunca están de más. Una de ellas es, por ejemplo, el método japonés para hallar a tu mascota perdida, que consiste en conversar con, en este caso, los gatos, que se encuentren en la calle.

A ellos, los japoneses le entregan las características del minino perdido, y pidiéndole su ayuda para que vuelvan. Si bien puede sonar como algo sin sentido, lo cierto es que muchos en redes sociales han aseverado que tras realizar esta práctica, han logrado encontrar a su mascota extraviada.

Todo sobre Famosos chilenos