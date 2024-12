"Por ustedes creeré en el amor": La reacción de los fans de Michelle y Pedro tras confirmar su romance

03 dic. 2024 - 19:02 hrs.

Durante la tarde de este martes 3 de diciembre, Michelle Carvalho y Pedro Astorga confirmaron, tras semanas de rumores, que se encuentran en una relación amorosa. Los dos realizaron una publicación de fotos que causó furor entre sus seguidores, en donde aparecen dándose un tierno beso en la mejilla.

Esto lógicamente despertó la curiosidad de que los dos se encontraban juntos. Y fue el portal digital Infama el que le preguntó a Michelle Carvalho sobre si efectivamente dejaron de ser más que amigos, algo a lo que ella contestó afirmativamente.

Reacciones de los seguidores

En menos de una hora, la imagen logró cien mil "me gusta" de parte de sus seguidores. Parte de ellos dejaron amorosos mensajes, celebrando esta unión, ya que venían anhelando que se hiciera realidad desde hace meses, cuando los dos se encontraron en un reality.

Dentro de los comentarios se pueden encontrar mensajes como: "Chile campeón", "mi mamá y papá", "por ustedes creeré en el amor", "mi día iba mal hasta que vi esta foto", "me emocioné", "son tan lindos", "me morí, reviví y volví a morir", "qué alegría".

Michelle superó su miedo al amor

Hace algunos días, Michelle Carvalho dio una entrevista al medio Vamo a Calmarno, en donde reveló que no deseaba entablar un romance con Astorga. "De momento tenemos una amistad hermosa, con mucho cariño, con mucho respeto", expresó.

¿Por qué no quería tener un romance con Astorga? Michelle explicó que se siente tan feliz con esta cercana amistad que tienen, que no quiere que se acabe por tener una relación. "Me gustaría conservar eso. Uno se puede confundir y me daría miedo que se dañara lo lindo que tenemos", indicó.

Todo parece dar cuenta que Michelle Carvalho superó este miedo al amor, ya que con Pedro Astorga se encuentran juntos, disfrutando los dos en solitario en Pucón, región de La Araucanía, donde él tiene residencia en medio de la naturaleza.

