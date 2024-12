Lleva 9 años casada y su esposo quiere ser Presidente: Raquel Castillo entrega detalles de su nueva vida en Perú

01 dic. 2024 - 17:30 hrs.

En el 2011, se transmitió por primera vez Factor X Chile, la versión del exitoso programa británico "The X Factor", que buscaba talentos vocales. Una de las participantes más recordadas es Raquel Castillo, "la mujer de las 5 mil imitaciones", quien, si bien no quedó seleccionada, se hizo conocida tras aquella participación.

Actualmente, la mujer se encuentra radicada en Perú. En una reciente entrevista con "Todo va a estar bien", la recordada imitadora entregó detalles de su nueva vida, contando que se encuentra casada hace 9 años.

El presente de Raquel Castillo

Sobre esta nueva etapa en el país vecino, Raquel Castillo sinceró que "a pesar de todo, (me ha ido) bien. Me he acostumbrado poco, porque la verdad es que no es fácil acostumbrarse a otro país, así sea un país vecino. De primera las críticas, los rechazos rotundos, pero ya como que lo asumí".

Por otro lado, la mujer se refirió a si tuvo falta de oportunidades en Chile, a lo que contestó que "sí, yo creo que sí. No solamente a mí, sino que generalmente muchos artistas tienen que salir del país para que recién te valoren".

Luego, Raquel Castillo explicó que "no me tiró los aires de grandeza. Uno tiene que ser realista, puedes llegar muy lejos, pero uno tiene que pisar tierra".

Lleva 9 años casada

La imitadora también habló sobre su vida amorosa, contando que se casó hace tiempo con un empresario peruano y que, en los últimos 5 años, ha estado vinculado a la política.

"Él era dueño de discoteques, fue productor. Estuvo metido en el boxeo, 15 años en el fútbol. Ha estado metido 5 años en la política, ahora se va a volver a meter y su familia también. (...) Quiere meterse a ser Presidente. Yo lo voy a ayudar con la campaña, pero hasta ahí, pero como soy chilena, no creo que me den tanto la pasada", aseguró Castillo.

El conductor de "Todo va a estar bien", Eduardo de la Iglesia, le dijo a Raquel que "si sale, vas a ser Primera Dama", a lo que la imitadora dijo que "Chile me cuelga. Yo no quiero tener problemas con Chile".

Por último, Raquel Castillo dijo que los peruanos se caracterizan por ser "muy patriotas, no les gusta que vengan de afuera a ocupar puestos (...). Son más nacionalistas y más patriotas que acá en Chile".

