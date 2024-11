Encuentran muerto a Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance

30 nov. 2024 - 12:35 hrs.

Los fanáticos de la banda de rock "My Chemical Romance" están de luto: En las últimas horas, se informó el fallecimiento de Bob Bryar, exbaterista de la agrupación, a los 44 años de edad.

Según constató el medio estadounidense TMZ, Bryar fue encontrado muerto en su casa, en el Estado de Tennessee, el martes de esta semana. La última vez que se le vio fue el 4 de noviembre pasado.

Hasta el momento, se descartaría la intervención de terceras personas, dado que las armas y el equipo de música de Bob Bryar quedaron intactos.

TMZ también señaló que el Servicio de Control de Animales llegó hasta la vivienda luego de que diera alerta sobre el trágico hecho. La institución indicó que, según ellos, el cuerpo del músico estaba "muy descompuesto".

Por ahora, el médico forense se encuentra investigando la causa de muerte de Bob Bryar y cómo se produjo el fatal hecho.

Cabe señalar que Bryar conoció a My Chemical Romance mientras estaban de gira en el 2004, para después reemplazar oficialmente a Matt Pelissier tras el lanzamiento del álbum "Three Cheers For Sweet Revenge".

