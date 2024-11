Intercambio de mensajes entre Michelle Carvalho y Pedro Astorga avivó rumores de romance: "Hola marido"

26 nov. 2024 - 15:54 hrs.

Tras convertirse en la ganadora de un reality show, Michelle Carvalho no solo está disfrutando de su millonario premio, sino que también de un gran pasar en el ámbito profesional. La modelo no para de sumar proyectos a su agenda.

A través de su cuenta de Instagram, la brasileña comunicó un nuevo logro profesional. En el post, Michelle expresó su felicidad, puesto que fue elegida para animar el evento del aniversario número 50 de Hello Kitty, organizado por la empresa Sanrio.

Pedro Astorga reaccionó a nuevo logro profesional de Michelle Carvalho

La influencer ha demostrado ser una gran fanática del icónico personaje japonés, llegando incluso a adquirir en el pasado un par de zapatillas de colección inspiradas en él. Sin embargo, mientras participaba en una competencia, sus amigos decidieron venderlas para recaudar fondos y conseguir votos.

"¡Niveles son niveles chicos! La vida nos sorprende a todos, espero que ustedes jamás pierdan la fé, porque eso que anhelan llegará… Tiempo al tiempo. Gracias @hellokittychile por darme esta oportunidad, amé estar con mi personaje favorito de infancia", reflexionó al pie de la publicación.

Sus seguidores le dejaron cariñosos mensajes de felicitaciones. Sin embargo, el comentario que se robó la atención fue el de Pedro Astorga, quien le escribió "Hello Michi", jugando ingeniosamente con el nombre de la marca y el apodo de Michelle, "Michi".

Este mensaje recibió varios "me gusta" y, para los fanáticos de Michelle Carvalho, avivó la ilusión de que podría haber algo más que una simple amistad con el primo de Pangal Andrade. La especulación creció aún más cuando la modelo respondió al comentario con un divertido: "Hello my marido" (hola, marido).

Comentario de Pedro Astorga

