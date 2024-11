Microsoft sufre caída mundial de sus servicios: Multinacional continúa trabajando para reponer el sistema

25 nov. 2024 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

Usuarios de Microsoft a nivel mundial se han visto afectados durante este lunes tras reportarse una caída masiva de sus diferentes plataformas. Se trata de intermitencias que se han extendido por varias horas y que la multinacional tecnológica trabaja actualmente para solucionar.

Entre los servicios más perjudicados se encuentran los de comunicación y mensajería de Microsoft Outlook y Teams, herramientas comúnmente utilizadas por las empresas en sus entornos de trabajo.

Según diferentes informaciones, la incidencia se comenzó a registrar durante la madrugada del lunes y, pese a los trabajos para solventar la caída, esta permanece activa, alcanzando su peak cerca de las 10:00 horas de la mañana.

Usuarios reportaron problemas en Microsoft

Mucho de los usuarios que intentaron acceder a Microsoft Outlook se encontraron con el siguiente mensaje en pantalla: "HTTP Error 404. The requested resource is not found" ("Error HTTP 404. El recurso solicitado no se encuentra").

Internautas reportaron problemas como la imposibilidad de enviar y recibir correos electrónicos; también complicaciones relacionadas con la sincronización de la plataforma con dispositivos móviles, y un número considerable de personas también ha encontrado obstáculos al intentar iniciar sesión.

"Estamos investigando un problema que afecta a los usuarios"

La firma tecnológica estadounidense no tardó en reconocer los problemas en sus servicios: "Estamos investigando un problema que afecta a los usuarios que intentan acceder a Exchange Online o a la funcionalidad del calendario de Microsoft Teams", publicó en su cuenta de X.

En las horas posteriores ha seguido actualizando los avances en la misma red social: "Identificamos un cambio reciente que creemos que tuvo un impacto. Comenzamos a revertir el cambio y estamos investigando qué acciones adicionales son necesarias para mitigar el problema", señaló la empresa.

Luego, agregó que comenzaron a implementar una solución en el "entorno afectado". "Mientras esto avanza, estamos empezando a realizar reinicios manuales en un subconjunto de máquinas que se encuentran en un estado no saludable", sostuvo Microsoft.

"Estamos viendo cierta recuperación"

A medida que fue transcurriendo el día, la multinacional informó que la solución había llegado aproximadamente a un 90% de los "entornos afectados". Más tarde, indicó que los avances habían alcanzado el 98% de los "entornos afectados".

Sin embargo, durante la tarde reconocieron estar enfrentando "demoras en nuestros esfuerzos de recuperación", y aseguraron comprender "el impacto significativo de este evento para sus negocios y estamos trabajando para brindar ayuda lo antes posible".

Asimismo, señalaron que han completado "acciones adicionales y estamos viendo cierta recuperación. Continuamos monitoreando el servicio mientras completamos otras tareas destinadas a resolver el problema por completo".