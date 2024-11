"Vino a la playa por primera vez": Xephora Alvarado muestra especial momento en que su hijo conoce el mar en Australia

24 nov. 2024 - 18:00 hrs.

A principios de julio, la familia de la conocida celebridad chilena, Anita Alvarado, se agrandó. Su hija Xephora, quien vive en Australia, se convirtió en madre por primera vez, dando la bienvenida a un niño a quien llamó Luke William.

Recordemos que la joven de 21 años reside en el país oceánico desde 2022, cuando dejó Chile en busca de una nueva vida. En la ciudad de Sídney se reencontró con sus dos hermanos mayores, Felipe y Angie Alvarado.

El especial momento en que el hijo de Xephora conoce el mar

A través de su cuenta de Instagram, Xephora ha documentado su maternidad, mostrando a sus fieles seguidores los momentos que disfruta junto a su retoño. En un principio optó por ocultar el rostro del bebé, pero ahora suele subir registros en donde lo muestra.

"A veces siento que mi corazón va a explotar cuando me mira con esos ojitos llenos de luz y me regala una sonrisa. Es el bebé más tranquilo que he conocido, y quizás sea porque mi experiencia ha sido increíblemente hermosa, rodeada de mucho amor y apoyo", escribió una publicación reciente.

Durante este domingo, la influencer publicó un video en sus stories de un especial paseo que hizo junto a su primogénito. "Luke vino a la playa por primera vez", contó en el post, en el que deja ver un bello paisaje.

Asimismo, Xephora compartió el emotivo momento en que ambos se acercaron al mar y dejaron que las olas rozaran sus pies. En un clip posterior, destacó su felicidad por gozar de aquel panorama: "Hace tanto que no me metía al mar".

