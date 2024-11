Muere a los 35 años Paul Teal, actor de la serie juvenil "One Tree Hill": "Te llevaron demasiado pronto"

19 nov. 2024 - 15:49 hrs.

El actor estadounidense Paul Teal, conocido por sus apariciones en series como "One Tree Hill" y "The Walking Dead: World Beyond", falleció a los 35 años, a solo siete meses de ser diagnosticado con una compleja enfermedad.

Emilia Torello, su prometida, compartió una emotiva publicación en Instagram en la que comunicó que el intérprete murió el pasado 15 de noviembre. Según el portal TMZ, sus últimos momentos los pasó en un hospital de Raleigh, Carolina del Norte.

Torello lo describió como "el hombre más reflexivo, inspirador, motivado, autodisciplinado y amoroso". Asimismo, manifestó que Paul, "era mi alma gemela, mi futuro marido, mi roca y mi futuro. Llenaste mis pulmones de risa, mi estómago de mariposas y mi corazón de amor".

"Te llevaron demasiado pronto, en una batalla que luchaste valientemente sin fallar. Mientras una parte de mí murió contigo, prometo luchar para encontrar alegría en la vida tan dura como tú luchaste por vivir cada día", continuó.

¿Quién era Paul Teal?

El actor hizo su debut televisivo en 2009 y un año después consiguió un importante rol en la serie "One Tree Hill", donde dio vida a Josh en la séptima temporada. Posteriormente, participó en algunos capítulos de otras producciones como "Psychodrama", "Buena Conducta", "Fuego abierto" y "Dinastía".

En 2022, llegó a la pantalla grande gracias a "Aguas Profundas", película protagonizada por Ben Affleck y Ana de Armas. Su papel más reciente lo tuvo en "Lilly", film se estrenó en octubre pasado. Además, alcanzó a grabar algunos episodios de "The Hunting Wives".

La causa de su fallecimiento habría sido el cáncer de páncreas neuroendocrino en etapa 4, que padecía desde abril.

