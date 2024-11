Dani Aránguiz desclasifica cómo calmó a Romina Sáez para que volviera al set de Only Fama: "Quise ir a buscarla"

19 nov. 2024 - 11:19 hrs.

El domingo 17 de noviembre, Romina Sáez llegó hasta el estudio de "Only Fama" para hablar sobre las acusaciones que pesan sobre la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, con quien mantiene un estrecho vínculo desde la época en que ambas eran parte de "Mekano".

A solo minutos de integrarse al panel, que también tuvo como invitada a la periodista Laura Landaeta, Romina terminó retirándose del set, visiblemente molesta, por la forma en la que se estaba abordando el caso judicial de su amiga.

Dani Aránguiz desclasifica cómo calmó a Romina Sáez para que volviera al set

Quien puso paños fríos a la tensa situación que se estaba viviendo fue Daniela Aránguiz, quien fue tras ella para que continuara la entrevista. En diálogo con La Hora, la opinóloga entregó más detalles de tenso momento.

"Me hizo retroceder bastantes años y recordar la farándula de antes, desde que entró Romina al estudio y su mamá gritaba desde afuera, detrás de la cámara, hasta el final del programa. Estoy acostumbrada a hacer farándula, porque hago farándula de lunes a viernes, pero hace mucho que no veía como un capítulo con estas características", confesó.

Respecto a la salida de la abogada, señaló que "cuando tenemos un invitado, o por lo menos yo, cuando tengo un invitado en mi casa, trato de que no se siente incómodo, de recibirlo bien. La verdad es que cuando Romina dice 'me voy', yo me sentí incómoda".

En este sentido, enfatizó en que le parecía interesante el relato que podía entregar Romina, ya que fue la única persona, aparte del Joaquín Lavín León, que fue a visitar a Barriga: "Quise ir a buscarla para poder llevar a cabo la entrevista que todos habíamos estudiado para poder hacerle".

Aránguiz detalló que fue lo que le dijo a la exbailarina para que cambiara de opinión y volviera al programa. "Traté de decirle que bajara, no quede de peleadora, que 'ya quedaste de peleadora en la cárcel, trata de no hacer lo mismo, tranquilízate, toma un poquito de agua'. Y ahí le hice entrar al estudio de nuevo", indicó.

Finalmente, remarcó que "yo internamente soy muy conciliadora. Siempre trato de, aunque no parezca, de poder conversar. Obviamente que tengo mis días que también soy peleadora".

