Emeterio Ureta felicitó a Tita tras ser anunciada como coanimadora del Festival recordando a su madre

14 nov. 2024 - 17:22 hrs.

La conductora de televisión, Tita Ureta, fue confirmada durante la jornada del pasado domingo 10 de noviembre como una de las coanimadoras del Festival de Viña del Mar, subiéndose al escenario cuando sea el turno de presentar las competencias internacionales y folclóricos.

Pero su rol no solo se limita a ese. Ureta también fue convocada para ser parte de uno de los backstages del certamen, teniendo la misión de entrevistar a las estrellas cuando se bajen del escenario, junto a Natasha Kennard.

Su padre, el mediático empresario Emeterio Ureta, conocido mejor como el "Marqués del Arrayán", habló con un programa de Zona Latina en donde se mostró completamente orgulloso de este gran paso profesional que está dando Tita Ureta.

"Mi querida Tita, te quiero mandar un gran beso, un gran abrazo, porque no sabes la felicidad que me has dado. Me han hablado a Instagram, me han mandado saludos más de 15 mil personas, es 6 horas, imagínate. Me tiene impresionado", expresó.

Asimismo, también se dio el tiempo de citar en su mensaje a Paulina Fischer, la madre de Tita, quien murió producto de un cáncer de mamas cuando apenas la conductora de televisión tenía 3 años de vida.

"Te felicito, lograste lo que siempre soñaste desde aquí, de tu Arrayán querido, donde crie solito, sin tu mamá, y me dijiste 'papá, quiero estudiar Periodismo. Yo me reí, y te dije 'no, mejor leyes o Ingeniería Comercial'. Resultó fantástico, brillante periodista, cumpliste tu sueño. La mamá, desde el cielo, Paulina, debe estar feliz contigo", cerró.

