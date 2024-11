"Algo muy heavy": Tanza Varela revela inesperada noticia que recibió en el ginecólogo sobre su embarazo

13 nov. 2024 - 16:15 hrs.

La actriz chilena, Tanza Varela, reveló hace cerca de un mes que se encuentra embarazada nuevamente junto a su esposo, el director chileno Matías Bize, con quien hace dos años perdió una bebé, la cual alcanzó a estar viva solo unos minutos.

Tanza, hace un mes, reveló que se encontraba embarazada, atravesando una complicación que requería que ella fuera sometida a una operación, la cual afortunadamente para la salud de ella y del bebé en gestación, salió de forma óptima.

Actualización del embarazo

Hace algunos días, Tanza Varela subió una nueva actualización de su embarazo, revelando que se enteró de una noticia que cambia todos los planes que tenía pensado en una primera instancia con la guagua que está próxima a nacer.

"Ayer nos pasó algo muy heavy, que no se los podría contar ahora, tengo mucho sueño. Nuestro embarazo ha sido súper acontecido", comenzó señalando en una historia de Instagram que grabó desde un auto en México, país donde reside actualmente.

"Fuimos al ginecólogo, ay Dios Mío. Fue súper cómico, nos dicen que la guagüita no es hombre, sino que es niñita. Fue muy divertido. Nos reímos mucho de la situación. Yo ya estaba súper mentalizada de que era Alex", añadió.

Pese a este "cambio" en el sexo de la guagua, Varela no dramatizó con aquello, es más, dejó en claro que se encuentra cómoda con la noticia. "Nosotros ya teníamos nombre de niñita, se va a llamar Roma Bize Varela. Matías está en llamas, está muy feliz. Todos estamos muy felices. A mí no me importaba lo que era, solo quiero que nazca bien y ya", cerró.

