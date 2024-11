Pato Torres se inyectó bótox en su rostro: Video muestra impresionante antes y después

13 nov. 2024 - 09:10 hrs.

El actor chileno, Patricio "Pato" Torres, se ha realizado varios procedimientos estéticos a lo largo de su vida, sobre todo en este último tiempo, con el objetivo de seguir sintiéndose vital y joven, a sus actuales 71 años.

Al ya connotado "chip de la juventud", que consiste en un dispositivo que libera testosterona, ahora se suma un procedimiento en su rostro, el cual consiste en la famosa toxina botulínica, conocida popularmente como "bótox", que tiene por objetivo suavizar sus rasgos.

Y es que este compuesto químico sirve para impedir el movimiento de un músculo, causando así que las arrugas "desaparezcan" por algunos meses, ya que este procedimiento no es eterno, y se debe reaplicar una vez que sus efectos se vayan.

El tratamiento de Pato Torres

La doctora que le realizó las inyecciones de bótox a Patricio Torres mostró mediante sus redes sociales que le inyectó esta toxina en la frente, entrecejo y las populares "patas de gallo". Pinchazos que de inmediato mostraron su efecto, aplacando la visibilidad de las arrugas de su rostro.

"Yo, que soy actor, necesito mucha expresión, por lo que la doctora sabe perfectamente la cantidad que me tiene que poner para que no me quede la cara como una máscara", explicó Torres, quien a toda costa quiere evitar que su rostro se vea poco natural por estas inyecciones.

En el clip se puede ver el impresionante antes y después de Patricio, quien invitó además a sus seguidores a que se atrevan a realizarse tratamientos estéticos de este tipo, que cada día son más populares, ya no solo entre las figuras de televisión, sino que en la población general.

