Salió de la clínica en silla de ruedas: Kika Silva terminó en urgencias tras doloroso accidente doméstico

13 nov. 2024 - 15:15 hrs.

"Kika" Silva tenía una serie de compromisos laborales que cumplir esta semana, sin embargo, sus planes se vieron truncados por un accidente doméstico que la dejó en la clínica con una dolorosa lesión.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión contó a sus seguidores la compleja situación que vivió durante el martes. Todo partió porque antes de salir a un evento, regresó a su clóset para cambiarse los zapatos que ya había elegido.

Kika Silva terminó en urgencias tras doloroso accidente doméstico

Desafortunadamente, el vidrio de uno de los cajones del mueble colapsó. Como ella estaba cerca, recibió el impacto de los cristales que cayeron en su rodilla, lo que le ocasionó un corte profundo, obligándola a ir a urgencias.

"Cuando uno menos lo espera y cuando menos lo necesita, porque menos puede y más tiene que trabajar… pasan estas cosas", partió contando en un video que subió a sus stories de Instagram desde el recinto médico.

La modelo, quien estaba acompañada de una amiga, indicó que "estamos en la clínica…[me pusieron] puntos, pero ya estamos bien. Ahora estamos esperando porque me tienen que venir a poner la vacuna del tétanos".

En otro post, Silva entregó más detalles de lo que le ocurrió: "Lo que pasó es que estaba lista, pero encontré que el taco que tenía puesto no combinaba perfecto y me paré a sacar otro taco y el cajón tiene vidrio, explotó el vidrio y pa', me abrí la rodilla (…) que mala cue..., muy mala suerte".

Finalmente, luego de salir de la clínica en silla de ruedas, la comunicadora se fue a su casa, desde donde compartió un último mensaje: "Esta semana era importante porque tenía muchas cosas que llevaba mucho tiempo esperando y cositas y sueños. Y aquí estamos, siempre hay que pensar que todo pasa por algo".

Todo sobre Famosos chilenos