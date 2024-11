"Branko y yo nos encontramos felices": Belén Soto aclaró por qué no ha eliminado las fotos de matrimonio con su ex

12 nov. 2024 - 16:41 hrs.

Hace unos días, la actriz e influencer Belén Soto presentó a su nueva pareja en redes sociales, siendo esta la primera vez que hace pública una relación tras su matrimonio fallido con el ingeniero Branko Bacovich.

La escritora chilena, que actualmente se encuentra residiendo en México, compartió un carrusel de fotografías en Instagram junto a un misterioso galán. "Y la vida sonríe", escribió en el post, donde gran parte de sus seguidores se alegraron de que se esté dando una nueva oportunidad en el amor.

Belén Soto aclaró por qué no ha eliminado las fotos de su matrimonio

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas, ya que algunas personas cuestionaron la publicación de Belén por diversas razones. "Lo único que me impacta un poco es que aún tenga fotos de su matrimonio con su ex en Instagram", escribió una usuaria.

Ante este comentario, la hija de Carolina Infante respondió: "Hola, ¿por qué te impacta? Ese es un grave error que comete el ser humano, creer que lo que terminó debe ser eliminado de nuestras vidas".

"Para mí nuestro pasado es parte de nuestra historia. No tengo intención alguna de borrar momentos hermosos que viví y fueron importantes tantos años de mi vida La vida continúa y la vida sigue", continuó.

Finalmente, enfatizó en que mantiene una buena relación con su exmarido, quien también rehizo su vida amorosa: "Tanto Branko como yo, nos encontramos felices y tranquilos con nuestras parejas y siempre le deseo lo más lindo del mundo".

Respuesta de Belén Soto a comentario de usuaria

