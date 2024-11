"No se dejen engañar por las redes sociales": La sentida reflexión de Dani Castro tras sufrir crisis de salud mental

12 nov. 2024 - 15:56 hrs.

La chef Daniela Castro estuvo por cerca de una semana completamente alejada de sus redes sociales, lo que había causado preocupación entre sus seguidores, quienes acostumbran a ver sus recetas e imágenes de su día a día.

Durante la noche de este lunes 11 de noviembre, Daniela finalmente volvió, y explicó que su ausencia se debió a un problema de salud mental con el que viene lidiando hace varios años: la ansiedad, que en esta oportunidad le provocó una crisis.

"No crean todo lo que ven en redes sociales"

Por lo mismo, decidió ir a quedarse a un hotel, donde logró realizar algunos de sus hobbies, tras haber pasado "días con dermatitis en mi cara, de estar en mi casa, crisis de pánico y más, he reflexionado infinito sobre cómo estaba llevando mi vida según lo que para mí y muchos era/es el éxito...".

Luego, realizó una larga reflexión en la que comenzó señalando, "la ansiedad no es una elección, es tu cuerpo avisándote que tienes que parar… Vivir por y para ti..- No vales más por hacer más cosas en el día o por estar más cansada. Tu valor no está determinado por lo que tienes, tu valor no está afuera…".

"Siento que por cumplir con ser la mujer super independiente, empoderada, que sigue ante todo… me había dejado de lado a mí misma. Y no quiero eso... Quiero el equilibrio. Me cansé de ser la superwoman empoderada que resuelve toda su vida sola. Está bien no tener tu agenda llena de compromisos labores o sociales, está bien darte tiempo para ti, está bien querer cariño, está bien que otros resuelvan, está bien no ser la súper woman", añadió.

"Hoy en día es como si mientras más independientes fuéramos valiéramos más como mujeres, como si mientras más cosas hiciéramos y más cansadas estamos, los demás nos valorarán más, pero no. Mi valor me lo doy yo y lo estaba depositando en el exterior, por lo mismo me olvidé de disfrutar de mis logros...",sumó.

Al cierre, expresó como recomendación a sus seguidores que "no se dejen engañar por las redes sociales, no se comparen, a mí también me pasa y me da más ansiedad y angustia ver lo que los demás hacen, sus vidas que parecen perfectas... Yo también me comparo y siento que hay que hacer, y hacer, y hacer y estar perfecta (...) el verdadero lujo es tener una vida equilibrada y tranquila. El lujo silencioso tiene un valor inmenso".

