"Yo no entendí al principio qué estaba pasando": Ignacia Antonia relató episodio de acoso que vivió en México

La chilena Ignacia Antonia es una de las influencers que más popularidad tiene tanto a nivel nacional como internacional. En Instagram, la joven de 23 años tiene cerca de 10 millones de seguidores, mientras que en TikTok acumula una cifra superior a los 31 millones.

Actualmente, la influencer se encuentra radicada en México por motivos laborales. Eso sí, en el pódcast de Carla Jara, "Entre Amigas y Copas II", la joven relató un duro episodio de acoso que vivió en el país azteca.

Cabe recordar que Ignacia Antonia dejó Chile en el 2021. Una vez ya instalada en el país norteamericano, la agencia que la representaba le ofreció participar en una escuela de actuación del canal Televisa.

El acoso que sufrió Ignacia Antonia

Una vez que ingresó al taller de actuación, la influencer relató que "llegó el primer día de clases y era el profesor y yo, nadie más. Yo no entendí al principio qué estaba pasando".

Luego, la joven confesó que, el entonces profesor, comenzó a hacerle comentarios fuera de lugar: "Un día me dice cuál es tu comida favorita, le digo el helado, y me dice 'no sientes que comerte el helado es el mejor orgasmo de tu vida'", relató la influencer.

Eso sí, Ignacia Antonia confesó que fue una situación en particular la que la motivó a abandonar las clases del profesor que la estaba acosando.

"Me mandó a estudiar cosas que no tenían nada que ver con la actuación, no entendía lo que estaba pasando... Lo que gatilló todo fue cuando me dijo, ‘¿conoces el dicho el que mucho aparenta de poco carece?’. Y le digo sí, y me dice ‘ah sí, es un dicho muy común. Bueno, el ejemplo más claro de este dicho es que los hombres que la tienen grande… los que la tenemos grande no lo andamos diciendo", dijo la joven en el programa de Carla Jara.

Sin embargo, y a pesar de que Ignacia Antonia le confesó lo vivido a su padre, lo más inusual fue la respuesta que recibió el progenitor de la influencer cuando se contactó con los responsables de las clases de actuación: Una mujer le contestó y le dijo que su hija tenía que aprender a lidiar con hombres así.

