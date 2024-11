El tatuaje que Pamela Díaz se hizo en Miami: ¿Qué dice y cuál es la explicación?

11 nov. 2024 - 17:57 hrs.

La modelo y conductora de televisión Pamela Díaz, además de animar programas de TV, también ha explorado una faceta de "YouTuber", donde destaca su pódcast "Sin Editar", instancia en que conversa con diferentes rostros del espectáculo nacional.

Hace poco tiempo, "La Fiera" se fue de vacaciones a Estados Unidos, específicamente a Miami, por lo que aprovechó de grabar un especial en YouTube llamado "Díaz de vacaciones", donde compartió con sus seguidores los diferentes panoramas que hizo en el país norteamericano.

Como una de sus últimas actividades, y que quedó registrada en el último capítulo de su programa vacacional, Pamela Díaz decidió realizarse un tatuaje muy especial en la zona del antebrazo.

¿Qué significa el tatuaje que se realizó Pamela Díaz?

"La Fiera" confesó que la frase que se tatuó tiene un especial significado para ella, ya que se trata de vivir el presente sin pensar en el pasado ni el futuro.

"Hoy día querida people me voy a tatuar, estoy con la más top -la tatuadora-, voy a hacer 'hoy es hoy', es mi palabra clave", confesó la modelo.

Otro de los problemas que tuvo que enfrentar Pamela Díaz fue la comunicación en inglés con la tatuadora. "¿Y si me duele? No tengo como hacerle entender que me duele, ¿qué mierda le voy a decir? I'm doloretion", expresó "La Fiera".

A pesar del miedo que sintió Pamela Díaz, dado que reconoció que le tiene fobia a las agujas, sinceró que la experiencia "duele, pero es un dolor que se aguanta".

"Querida people, me hice mi tatuaje que dice 'hoy es hoy', que me encanta y lo amo, ojalá que vivamos esta frase siempre. Yo disfruto mucho el presente, me encanta, no sé lo que va a pasar mañana y para atrás ya ni me acuerdo", dijo al final "La Fiera" sobre el significado de la frase que eligió para tener en el cuerpo.

