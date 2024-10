Fallece actriz Teri Garr a los 79 años: Estuvo en la película "Tootsie" y la serie "Friends"

30 oct. 2024 - 10:34 hrs.

La actriz Teri Garr, conocida por su larga carrera en el mundo del cine y la televisión, falleció durante este martes 29 de octubre a sus 79 años, informó uno de sus representantes a la cadena estadounidense de noticias CNN.

La vida de Teri Garr

Garr, quien fue nominada al Oscar por su rol como Sandy Lester en la película "Tootsie", del 1982, dio a conocer hace 22 años, en 2002, que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, enfermedad autoinmune que afecta el cerebro y la médula espinal.

"No hay mucha información sobre esto y mucha gente no sabe que no es tan malo. Yo sigo con mi vida normal", expresó en 2002 al medio antes citado, con el objetivo de crear conciencia sobre esta enfermedad. 4 años después, en 2006, sufrió un aneurisma cerebral.

Además de su rol en "Tootsie", muchos también la recuerdan por haber encarnado a la madre de Phoebe Buffay en "Friends", agente inmobiliario que, una vez que la tuvo, la entregó en adopción a su mejor amiga y su marido, quien también la abandonó.

Y es que a lo largo de su carrera, Teri siempre tuvo roles femeninos que rompían con el molde de la sociedad y los estereotipos de género asignados a estas, lo que agradeció en una conversación en 2012, en la que además realizó una crítica a lo que los guionistas escribían en entonces de las mujeres.

"Me molesta que escriban el papel de una mujer que no es más que una 'femme fatale' sexy que seduce a la gente para salirse con la suya. El mito de que así es como tienen que actuar las mujeres, en lugar de utilizar su cerebro o su ingenio", expresó.

