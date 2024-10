"Soy una persona común y corriente": Paty Maldonado se suma a plataforma para adultos a sus 74 años

29 oct. 2024 - 23:41 hrs.

¿Qué pasó?

En los últimos meses, varias personalidades de distintos ámbitos han comunicado la apertura de cuentas en las diversas plataformas con contenidos para adultos que existen en la actualidad.

Ahora fue el turno de la cantante y panelista de programas de TV, Patricia Maldonado, quien anunció que se creará un perfil en una de estas plataformas a sus 74 años y sin que lo hubiese consultado con su marido.

¿Qué dijo la Maldonado?

Fue en el programa “Tal cual” donde Paty fue consultada por Raquel Argandoña sobre la veracidad de esta incursión en las plataformas para adultos, a lo que la cantante le respondió con toda sinceridad.

"Sí, lo tengo decidido. Mira, no tengo ningún cargo público, no estoy siendo juzgada por nada, intervenida, no tengo arresto domiciliario, soy una persona común y corriente", dijo Maldonado.

¿Qué contenido publicará?

Patricia Maldonado, de actuales 74 años, reveló que esta decisión es personal y que la meditó con la almohada, sin conversarlo con su esposo.

"No tengo por qué preguntarle. Estoy en una edad en que ya no le pregunto nada de lo que quiero", cerró Maldonado.

