"Nos deseamos lo mejor": Cony Capelli confirma el término de su relación con Luismi Castro

29 oct. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas, se confirmó el término de la relación amorosa que mantenían dos personalidades de la farándula nacional: se trata de Cony Capelli y el galán peruano Luismi Castro.

La exchica reality ratificó la veracidad de este hecho mediante una publicación en su cuenta de Instagram en la que comentó su actual estado sentimental.

¿Qué dijo Cony?

Capelli confirmó el fin de su relación con el modelo peruano tras semanas de especulación a raíz de sus propios dichos, en los que aseguraba que estaba algo distanciada de su ahora expareja.

"Quiero aclarar que yo ya no me encuentro en una relación amorosa hace un tiempo y que las razones tienen que ver únicamente con mi expareja y yo", puntualizó.

“Nos deseamos lo mejor”

Asimismo, explicó que con Castro "mantenemos una relación de mucho cariño y apoyo. Ambos como adulto nos deseamos lo mejor y no nos manejamos en el lenguaje que muchos hablan, ya que es la relación más linda que he tenido, y no dejaremos que eso se ensucie por suposiciones falsas".

Cabe recordar que durante las últimas horas, Capelli fue vinculada en redes sociales a Miguel Martínez, exparticipante de la segunda temporada de Gran Hermano, y con quien ha compartido recientemente.

Todo sobre Famosos chilenos