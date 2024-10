Revelan que a Luis Jara le "castigaron" su visa en Estados Unidos

28 oct. 2024 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

A muchos les llamó la atención el sorpresivo regreso del cantante Luis Jara, quien se mudó junto a su familia –como lo han hecho varias celebridades chilenas- a Miami, Estados Unidos.

Pero este retorno al país habría tenido un motivo ajeno a la voluntad del intérprete nacional y que obedecería a que las autoridades norteamericanas le “castigaron” su visa.

El regreso de Luis Jara

Recientemente, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló los verdaderos motivos y la situación legal del cantante en Estados Unidos. Según señaló en el capítulo estreno de Oh!Diosas, a Lucho “le quitaron su visa”.

“No es que se la quitaron, se la castigaron por 10 años. ¿Y eso por qué? Hay versiones encontradas”, aclaró la comunicadora.

Su familia y planes

“Es complicado porque sus hijos estaban en el colegio. Es complicado el tema logístico, digamos. Y el departamento, la casa, las cosas”, complementó.

Si bien no está segura de los motivos que llevaron a que Jara fuera sancionado, señaló: “Yo no me atrevo a dar una versión del motivo, porque me han llegado dos diferentes. Yo no lo he hablado con él, porque me contaron hace mucho tiempo, pero la verdad es que como que encontré que era demasiado como... Muy íntimo”, cerró.

