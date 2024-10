La emoción de Naya Fácil tras mostrar lujoso espacio que construyó en su nueva casa: "Lo soñaba desde muy niña"

28 oct. 2024 - 17:47 hrs.

La influencer Nayadeth Neculhueque, conocida popularmente como Naya Fácil, está feliz con su nueva adquisición habitacional. Con 26 años, la joven disfruta de un buen pasar económico que le permitió comprarse hace unos días su quinta propiedad.

A través de redes sociales, la embajadora vigente del Festival de Viña ha dejado ver parte del inmueble, que estaría avaluado en más 560 millones de pesos. Lo que más sorprendió a sus seguidores es que Naya contó que el pago lo hizo completamente al contado.

La emoción de Naya Fácil por la construcción de lujoso espacio en su nueva casa

El pasado fin de semana, Naya se emocionó al mostrar uno de los espacios de la vivienda que ya quedó terminado. Se trata de un lujoso jacuzzi ubicado en el jardín, junto a la piscina, que según expresó anhelaba tener desde muy pequeña.

"Tengo mi jacuzzi en mi casa, tal como lo soñé. Tiene luces en la escalera, arriba, en el agua. Es gigante. De verdad que quiero puro hacer una historia acá, pero no voy a alcanzar. Me encanta, porque cuando me propongo algo lo logro", contó en el video subido a sus stories de Instagram.

En el registro, comentó con la voz entrecortada que "me dan ganas hasta de llorar. Hoy día ando muy sensible, de verdad que son hue… que yo soñaba desde muy niña chica. Decía cómo puede haber gente que tiene jacuzzi en sus casas".

"Ustedes no saben cuánto soñé este momento. Noches sin dormir pensando en cómo lograr tener mi propia casa, mis cosas. Sé que para algunas personas esto es nada, pero es difícil conseguir este tipo de cosas; los que venimos de abajo valoramos cada cosita con la que la vida nos premia", continuó.

Finalmente, reflexionó sobre lo diferente que era su situación hace unos años: "Cuando era chica, me tenía que bañar con baldes porque ni siquiera tenía agua, y hoy en día tener todas estas cosas es como guau. De verdad, si lo buscas, lo consigues. Cuesta, sí, pero hay que pasar por muchas cosas, porque nadie te regala nada".

