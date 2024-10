Rodrigo Sepúlveda agradeció el cariño de la gente durante su luto: "Me dieron la fuerza para estar acá"

28 oct. 2024 - 15:13 hrs.

El fin de semana del 19 de octubre, el periodista y conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda Lara, sufrió dos importantes pérdidas familiares, la de su padre, Félix Sepúlveda, y la de su cuñado, Reinaldo Muñoz.

Lo anterior hizo que el comunicador decidiera cerrar sus redes sociales durante los primeros días de su luto y también que estuviera temporalmente alejado de las pantallas. Sin embargo, este lunes retomó sus labores en el noticiero.

El agradecimiento de Rodrigo Sepúlveda en su regreso a Meganoticias Alerta

Al comienzo del informativo, Rodrigo aprovechó de dar un emotivo mensaje de agradecimiento: "Solo quiero dar las gracias, gracias a todos mis compañeros, a mis compañeras de trabajo, a Megamedia, por el cariño profundo, por el abrazo, por la mirada, por dejarme estar, sentir, llorar, vivir, compartir, estos momentos tan duros que vivimos".

En este sentido, extendió sus palabras a sus queridos televidentes. "Lo segundo que quería hacer es agradecer es a ustedes, de verdad que estoy muy agradecido por cada palabra, por cada corazón, por cada gesto, por darse el tiempo de escribirme palabras en momentos en que yo más lo necesitaba", enfatizó.

Asimismo, hizo una profunda reflexión sobre la importancia que tuvieron las redes sociales en este complejo momento personal: "A veces dicen que no sirven y que son una basura. Ustedes saben que yo soy un defensor de las redes sociales y en este momento me sirvió mucho, me paró, me dio fuerzas, me dio energía".

"Me contaron vivencias de ustedes, situaciones muy similares a las mías y eso me sirvió. Se los quiero agradecer en lo más profundo de mi alma, a nombre mío y de mi familia, les quiero mandar un abrazo muy apretado, si los pudiera abrazar a todos como lo he hecho acá lo haría, de verdad que me dieron fuerza me dieron músculo para estar parado acá", continuó, antes de presentar la agenda noticiosa del día.

