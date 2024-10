"Termina siendo la peor experiencia": Carla Jara expresó su molestia tras extenuante jornada como vocal de mesa

28 oct. 2024 - 11:27 hrs.

Este fin de semana, Carla Jara ejerció por primera vez como vocal de mesa en las elecciones municipales y regionales de Chile. Al terminar la última jornada de sufragios, la influencer y panelista de televisión manifestó que la instancia se tornó demasiado extenuante.

Mediante su cuenta de Instagram, la exchica "Mekano" fue documentando su trabajo, el cual cumplió con entusiasmo durante el sábado. Sin embargo, el domingo, tras el conteo de votos, su ánimo cambió completamente.

Carla Jara terminó molesta tras cumplir su labor de vocal de mesa

Debido a la gran cantidad de papeletas y candidatos que se presentaron para los cargos de alcalde, concejales, consejeros regionales y gobernadores, Carla y sus compañeros de mesa debieron quedarse hasta la madrugada del lunes en su establecimiento.

"Siendo las 23:00 horas nos tomamos una pausa porque ya estamos chatos… seguimos contando votos y aún nos faltan los concejales, no puede ser que no haya límite de candidatos, es inhumano estar revisando más de 1.200 votos", manifestó en un post.

En la publicación, adjuntó varias fotos, entre las cuales destaca una en la que se puede ver el suelo cubierto de votos apilados. "¡Empezó como una buena aventura y termina siendo la peor experiencia! Para la otra me excuso", aseveró.

Posteriormente, la comunicadora compartió un video en sus stories, donde nuevamente expresó su descontento: "Pueden creer que me acabo de subir a mi auto, dos de la mañana. No, esto no puede ser y la gente mañana se levanta temprano igual".

En este sentido, señaló que "lo encuentro terrible, terrible de verdad, estoy muy enojada, mal. Que tengan buenas noches, ánimo a los que sigue contando votos".

