Los guardias tuvieron que intervenir: El tenso momento que Pamela Díaz y Dani Aránguiz vivieron en una fiesta en Miami

27 oct. 2024 - 15:59 hrs.

Este domingo 27 de octubre se estrenó un nuevo capítulo de "Díaz de Vacaciones", el docu-reality de Pamela Díaz. En esta ocasión, la "Fiera" mostró su viaje a Miami, Estados Unidos, donde se reunió con su amiga Daniela Aránguiz.

Tal como adelantó hace unas semanas la exchica "Mekano" en su columna "Sorry no tengo filtro", las panelistas de televisión disfrutaron de intensa noche en la Ciudad del Sol, donde se fueron de fiesta a una exclusiva discoteque.

El tenso momento que vivieron Pamela Díaz y Dani Aránguiz en una fiesta en Miami

Pamela contó que la figura de Only Fama pasó a recogerla en su auto y, junto con su hermana Fernanda Machuca, se dirigieron al club "Perro Negro". "Ahora vamos a entrar a la disco, se supone que estamos en la lista la Dani y los amigos que tenemos adentro", relató.

La modelo comentó que una vez dentro del local notó que había "varios perros negros bien guapos" y confesó que besó a más de uno de ellos: "[Fue] porque nadie me conoce, entonces me porte mal, pero fue sin querer", dijo Díaz.

Sin embargo, no todo fue cuentas alegres para Díaz, ya que vivió una desagradable experiencia tras acudir al baño. "En dos segundos casi lo mataron", dijo de entrada, antes de comenzar a relatar el incidente.

"Es que salí del baño, querida people, y un gallo me agarró el traste. Me voy a agarrarlo yo (para defenderse) y lo pescan unos guardias y otros amigos lo sacaron, pero así en dos segundos. Yo tuve que decir que no le pegaran", continuó.

Finalmente, Pamela señaló que junto a Daniela decidieron no revelar todo lo que ocurrió en la fiesta. "Dijimos que vamos a madurar. Entonces no estar mostrando todos nuestros carretes, porque eso hace que seamos locas y desordenadas y a los hombres no les gusta ese tipo de mujeres", concluyó.

