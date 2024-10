¿La recuerdas? Daniela Luján, la actriz que interpretó a Luz Clarita, contrajo matrimonio a sus 36 años

27 oct. 2024 - 16:39 hrs.

Corría el año 1996, cuando una niña de ocho años cautivaba a México con su talento actoral y carisma. Daniela Luján fue la protagonista de la telenovela Luz Clarita, que encantó a miles de televidentes, incluso en Chile, cuando fue emitida por las pantallas de Mega.

Aquella niña ya es toda una mujer y en septiembre pasado anunció su compromiso con el actor Mario Alberto Monroy, su pareja desde hace varios años. Finalmente, durante este fin de semana, la también cantante celebró su matrimonio.

Daniela Luján, la actriz que interpretó a Luz Clarita, se casó

Daniela, de 36 años, lució un vestido de novia estilo princesa, sin margas y con un largo velo con flores amarillas, ideal para la ceremonia al aire libre en la que estuvieron presentes varias personalidades del mundo televisivo azteca.

Si bien hasta ahora la intérprete no ha compartido registros de la boda, en redes sociales ya comenzaron a viralizarse imágenes de la jornada. "¡Se casó Luz Clarita, si no vieron la novela no tuvieron infancia! ¡Felicidades a Daniela Luján!", señaló un usuario mediante X (Twitter).

Se caso Luz Clarita 🥹🥹 si no vieron la novela no tuvieron infancia ! Felicidades a Daniela Luján! pic.twitter.com/LN8hLEGc7Z — Angela (@an_gelat) October 26, 2024

La empresa encargada de organizar bodas, SLVDR, publicó múltiples videos de la ceremonia, en los que se ve a los novios felices dando el "sí, acepto" en una especie de invernadero de cristal, rodeado de sus invitados.

Imágenes del matrimonio de Daniela Luján

Según consignó Infobae, Daniela y Mario se conocieron en 2018, mientras ambos participaban en una obra de teatro. En principio forjaron una amistad, sin embargo, con el paso del tiempo se transformó en noviazgo.

Todo sobre Famosos