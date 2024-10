El conmovedor mensaje que Maca Tondreau dedicó a su nieto Clemente: "Somos los abuelos más afortunados del mundo"

25 oct. 2024 - 16:33 hrs.

A mediados de agosto, la actriz y presentadora de televisión, Macarena Tondreau, anunció la llegada de un nuevo integrante a su familia. Su hijo mayor, Gianpiero Sampieri, y su esposa Valentina, se convirtieron en padres de un niño.

El nacimiento de su primer nieto significó el comienzo de una nueva etapa para la comunicadora, la cual está disfrutando a concho. Así lo ha dejado ver en su cuenta de Instagram, donde suele compartir tiernos registros junto al pequeño Clemente.

El conmovedor mensaje que Maca Tondreau dedicó a su nieto Clemente

En una reciente publicación, Macarena adjuntó un carrusel de fotografías, en las que aparece cargando en sus brazos al bebé, y escribió una sentida reflexión. "Es tan difícil poder expresar a veces lo que hay en el corazón", manifestó de entrada.

"Al mirar a mis pollitos (sus hijos) y verlos tan felices y plenos, no me queda más que agradecer y seguir disfrutándolos a cada minuto. Ha sido un camino largo y a veces muy difícil, pero cada caída y cada espina valió la pena porque me preparó para poder reconocer cuáles son las verdaderas prioridades, cuidarlas y atesorarlas", continuó.

En este sentido, enfatizó que "soy la esposa, mamá, suegra y abuela más completa y feliz del universo. Gracias familia por enseñarme cada día a ser un poquito mejor". Posteriormente, Tondreau dedicó palabras a cada uno de los integrantes de su familia.

Primero partió por Alfredo Alonso, su actual pareja y uno de los vocalistas de la recordada banda Aleste: "Gracias por enseñarme que el amor podía ser bueno y sano y por ser MI PERSONA en el mundo. Por siempre".

Luego, continuó con Gianpiero uno de los hijos que tuvo junto a su primer marido, Enzo Corsi: "gracias por darme la alergia y las ganas de vivir cuando pensaba que jamás podría ver el sol. Y por hacernos abuelitos".

En su mensaje también expresó su amor hacia Clemente: "Somos los abuelos más afortunados del mundo… Si supieras como late nuestros corazones con cada sonrisa tuya… Te amamos tanto, tanto… Siempre estaremos para ti en cada pasito que des. Los amo familia hermosa como jamás pensé que se podría amar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macarena Tondreau (@macatondreauc)

Todo sobre Famosos chilenos