Matt Hunter confiesa que le desea casarse y tener hijos con Carlita: "Es la relación más real y genuina que he tenido"

22 oct. 2024 - 17:11 hrs.

La relación sentimental que entablaron el cantante Matt Hunter y la influencer chilena Carla Inostroza, conocida como Carlita, va viento en popa. La pareja se proyecta a futuro e incluso tendrían planes de llegar al altar.

El intérprete del hit "Mi señorita" participó recientemente en el programa "La Nuestra", donde profundizó sobre el intenso romance que mantiene con la joven chilena. Recordemos que fue en mayo pasado cuando confirmaron que eran más que amigos.

Los planes a futuro de Matt Hunter y Carla Inostroza

En este sentido, enfatizó en que fue el vínculo amoroso con la tiktoker lo que hizo que quisiera permanecer en nuestro país. "No quiero decir que me siento chileno, pero me enamoré de una chilena y estoy muy orgulloso de haberme quedado", afirmó.

Tras ser consultado sobre la posibilidad de estar viviendo su relación de manera apresurada, el artista estadounidense, de origen colombiano, destacó que "nos amamos mucho. Es la relación más real y genuina que yo he tenido en mi vida. Somos muy intensos".

Hunter señaló que le pidió tres veces pololeo a Carlita antes de que ella diera el sí definitivo: "Ella me dijo que no, que no era el momento, que tenía que esperar y hacer algo más especial. Luego le compré un ramo de muchas rosas y ahí me dijo okay".

Posteriormente, el joven afirmó que con Carlita han hablado de matrimonio y sobre la posibilidad de formar una familia. "Yo sé que nos vamos a casar, yo sé que sí. Lo hemos hablado y también hemos hablado de cuántos hijos queremos tener y todo", confesó.

Respecto a la eventual la boda, Matt mencionó que le gustaría que se realizara en Italia, ya que hace unas semanas estuvieron de vacaciones en ese país y quedaron encantados. "Pensamos en hacer algo muy pequeño como para la familia, no algo tan grande. Sin prensa, sin nada. Pero también va a haber una celebración en Chile", manifestó.

