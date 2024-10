"Esto no lo había contado nunca": La anecdótica historia del primer premio que recibió Don Francisco, pero que no ganó

22 oct. 2024 - 19:48 hrs.

El presentador de televisión Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, construyó una carrera de más de seis décadas en la pantalla chica, logrando reconocimiento a nivel internacional gracias a su programa "Sábado Gigante".

Sin embargo, el camino para consolidarse como uno de los rostros más exitosos de nuestro país no fue sencillo. A comienzos de la década de los 60, Mario se arriesgó a trabajar en un rubro que recién comenzaba a desarrollarse en Chile.

A través de su cuenta de Instagram, donde el empresario compartió un video relatando una inédita anécdota sobre sus inicios en la televisión. "Lo que nunca había contado: El primer premio que me dieron", escribió en la descripción.

La anecdótica historia del primer premio que recibió Don Francisco

"Esto no lo he contado nunca, son mis comienzos en la televisión. Nunca nadie me había entregado un premio y un día fui a un lugar, que es conocido por los espectáculos, se llama Teatro Caupolicán", partió contando.

Acto seguido, explicó que en el recinto se estaba llevando a cabo un gran festival, donde estaban premiando a locutores con el "Micrófono de Oro". En este sentido, destacó que él no estaba considerado como uno de los ganadores, sin embargo, terminó recibiendo una estatuilla.

"A la salida, me encontré con el productor, el que estaba haciendo la fiesta, que era argentino. Me dijo 'che entonces me ha costado tanto hacer aquí. Esto ha sido tan difícil, vos sabés. Te voy a decir una cosa, vos chico estás empezando, vos no recibiste nunca un premio'", recordó.

Fue entonces, que el hombre en cuestión lo sorprendió con un curioso gesto: "Me dijo 'te voy a regalar un micrófono de oro que me sobró, porque no asistió el ganador'". Don Francisco confesó que "mi primer premio me lo dieron del bolsillo del productor, no me lo había ganado para decirle la verdad".

Cabe destacar que el chileno ha recibido a lo largo de su carrera numerosas distinciones, incluyendo un Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, un Premio Grammy Latino del Consejo Directivo y tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

