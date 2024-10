Periodista Carlos Tejos reveló que sufrió accidente cerebrovascular: Perdió gran parte de la visión en uno de sus ojos

19 oct. 2024 - 16:15 hrs.

El recordado periodista de espectáculos, Carlos Tejos, reveló que sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó con gran pérdida de la visión en su ojo izquierdo.

"Es complicado para mí. Despiertas un día, fue el año pasado como en esta fecha, poco antes de mi cumpleaños. Hay que hacer el ejercicio, no ver nada por el ojo izquierdo, despertar así, yo soy hipertenso, por eso estoy más delgado", partió diciendo el comunicador en "Podemos Hablar".

Sobre cómo fue el episodio, Tejos afirmó que "fue en la noche, porque en la noche sube la presión sanguínea. Yo despierto sin ver nada y me mantuve (...). Yo vine a tomar cartas porque no veía nada y se mantenía. Ha sido muy complejo".

Además, el periodista señaló que uno de los neurólogos que lo está tratando le dijo: "'Carlos, usted la sacó barata'".

"Creo que aún tengo mucho más por hacer"

Por otro lado, el comunicador se sinceró sobre lo que más le atemorizaba y señaló que "a mí me aterra perder la visión, por mi trabajo, porque creo que aún tengo mucho más por hacer. Me queda el ojo derecho bueno, en el izquierdo me queda 30% (de visión) y tengo que usar lentes".

Al finalizar, dijo que "hoy estoy con medicamentos, tratamientos, me he refugiado en las terapias alternativas, he bajado de peso, no consumo sal (...) He estado cuidándome al máximo porque quiero seguir estando bien, porque quiero ser autovalente".

