"¿Te has hecho escáner alguna vez?": Lisandra Silva se defendió de las críticas por disfrazar a sus hijos en Halloween

18 oct. 2024

Los hijos de la influencer cubana Lisandra Silva fueron invitados al lanzamiento de la nueva colección para niños con temática de Halloween de una reconocida cadena de ropa. Los pequeños asistieron luciendo adorables disfraces.

En su cuenta de Instagram, la modelo compartió un carrusel de fotografías del evento, en el que se ve a Noah luciendo un traje de esqueleto, mientras que su hermana, Leiah, uso un vestido y un velo negro. Ambos disfrutaron de la presencia de una pinta caritas, que les dibujó telarañas y otros detalles.

Lisandra Silva se defendió de usuaria que la criticó por disfrazar a sus hijos

Sin embargo, en la sección de comentarios, Lisandra recibió duros cuestionamientos por celebrar esta festividad junto a sus retoños. "Se pueden dar dulces sin poner calaveras. Está bien si se quieren poner un disfraz, pero debería buscar el significado de Halloween", escribió una seguidora.

Este mensaje hizo que Lisandra saliera a aclarar su postura. "¿Te has hecho escáner alguna vez? ¿Sabías que absolutamente todos los seres humanos tenemos un esqueleto por dentro? Mi hijo está consciente de eso y no le tiene miedo al esqueleto humano", respondió de entrada.

En la misma línea, manifestó que "las creencias están en la mente de cada cual y como quiera vivirlas. Siento que las personas viven más en la religión que en Dios".

Finalmente, la exchica reality comentó: "El día de los muertos existe. No puedo esconder a mis hijos ese día de fiesta nacional que se celebra hasta en los jardines (…) Yo no celebro el miedo, ni el horror, ni el diablo, ni cosas de susto, ni cosas diabólicas, de hecho no veo ni siquiera películas de ese tipo. Celebro a mis hijos que comparten con otros niños y disfrutan disfrazándose y pidiendo dulces".

"¡La connotación que cada uno le dé está en su mente y sus creencias! ¡Por favor dejen de comentar tonteras y abran sus mentes, el cerebro es un músculo y se expande con la consciencia! Creo que lo diabólico está en el pensamiento y en una acción maléfica. Entonces comencemos a pensar y actuar de acorde a DIOS", sentenció.

Respuesta de Lisandra Silva

