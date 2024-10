"Podemos ir a cenar...": Laura Prieto desclasifica inédito episodio que vivió en concierto de Luis Miguel

05 oct. 2024 - 21:15 hrs.

Laura Prieto participó en los extintos programas juveniles "Calle 7" y "Yingo", logrando ser una figura reconocida de dichos espacios. Posteriormente, la uruguaya también estuvo en el reality show de Mega "Resistiré", el que se emitió en el año 2019.

Por otro lado, desarrolló una carrera como modelo, donde gracias a esta faceta recordó una anécdota con el cantante mexicano Luis Miguel.



En conversación con Súbela Radio, la uruguaya relató que su novio de la época, quien no era conocido por los medios, la invitó a un concierto de "El Sol de México".

"Hace poquito había llegado a Chile, tenía como 18, yo era modelo internacional. Con mi pareja de ese entonces estábamos de aniversario y a él se le ocurrió llevarme al concierto de Luis Miguel, y a mí nunca me ha gustado Luis Miguel", comenzó diciendo Laura Prieto.

Después, la exintegrante de programas juveniles contó que, cuando partió el recital, ella y su novio estaban en primera fila, pero que no fue impedimento para que el astro mexicano empezara a cantarle a ella.

"Esto no es que yo haya sido la gran cosa, parece que el caballero lo solía hacer en todos sus shows. Y las chiquillas me decían, 'ahora se va a acercar un security y te va a pedir tu teléfono' y yo me pelé po", reconoció la uruguaya.

Continuando con su relato, Laura Prieto reconoció que "tuve como tres meses hasta que se borró ese mensaje, un mensaje de audio: 'Me encantaría que me acompañes a Viña, a mi concierto, podemos ir a cenar, pasar la noche juntos, no sé que'".

Eso sí, la uruguaya recalcó que no aceptó la invitación del astro mexicano, argumentando que no supo qué decir dada su corta edad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SÚBELA (@subelaradio)

