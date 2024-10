Rumbo a los premios Oscar 2025: Todas estas producciones podrían competir por la estatuilla de la Mejor Película

Aún faltan varios meses para que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entregue los premios Oscar 2025, pero los cinéfilos se preguntan desde ya cuáles producciones tienen más posibilidades de ser nominadas a Mejor Película.

Nombres como María, del director chileno Pablo Larraín, y Anora, dirigida por Sean Baker, se perfilan como grandes contendientes, pero la temporada de otoño ofrece otras opciones de alto calibre.

La temporada de otoño -que va iniciando en el hemisferio norte- trae un buen arsenal de películas que podrían obtener la nominación al Oscar. Según Variety, las cintas más destacadas por los críticos son September 5 y El Brutalista.

Las críticas de The Brutalist son extraordinarias. Dicen que es una obra maestra, que Adrien Brody podría ganar su segundo Oscar, y la comparan con Once Upon A Time In America y There Will Be Blood. Una épica de más de 3 horas sobre la vida de un arquitecto. Quiero verla ya. pic.twitter.com/vhYk2LFgTN