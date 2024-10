"Trágico asesinato": Piden investigar muerte y publicación del libro de memorias de la esposa de Sean Diddy Combs

03 oct. 2024 - 12:26 hrs.

Fue el 15 de noviembre de 2018 cuando Kimberly Antwinette Porter, la esposa de Sean "Diddy" Combs, murió por una supuesta neumonía lobular que inició como una simple gripe. Sin embargo, el ex de la modelo, el cantante Al.B Sure!, aseveró en redes sociales que su partida fue en realidad un “trágico asesinato”.

Las fuertes declaraciones ofrecidas por Albert Joseph Brown, con quien Porter tuvo su primer hijo, Quincy, surgen dos semanas después de que las autoridades de Nueva York arrestaran e iniciaran una investigación en contra de Combs por acusaciones de abuso sexual, tráfico sexual y crimen organizado.

Al B. Sure! pide investigar la muerte de la esposa de Diddy Combs

Según Hollywood Reporter, Brown solicitó específicamente investigar a todos los involucrados en la publicación de "KIM'S LOST WORDS": A Journey for Justice, From the Other Side, un libro que debió contener las memorias de Porter, pero a su juicio estaba lleno de hechos “fabricados”.

We miss you so much Kim! Happy Birthday Beautiful! Love forever 🖤 pic.twitter.com/duPskDX6a6 — LOVE (@Diddy) December 15, 2023

“Recibieron instrucciones de robar su ordenador y dispositivos móviles que contenían sus ‘notas originales del libro’”, destaca en uno de sus post de Instagram. El cantante también asegura que estas notas pueden ser evidencia crítica para las recientes acusaciones contra Sean Combs.

“En pocas palabras, supuestamente nos arrebataron a Kimberly porque la habían puesto en camino de lograr lo que hizo la Sra. Cassie Ventura al encender la hoguera que nos trae aquí hoy”, escribió Brown.

El referido medio resalta que Kimberly Porter y Diddy tuvieron una relación intermitente entre 1994 y 2017, en la que tuvieron a sus hijos Christian Combs y las gemelas D'Lila y Jessie Combs.

